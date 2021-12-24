Канберра, 24 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. 24 декабря канцелярия премьер-министра Австралии Скотта Моррисона опубликовала его рождественское обращение к жителям страны, в котором политик не только поздравил всех с наступающим праздником, но и призвал граждан обратить внимание на страдания людей, которые в последнее время столкнулись с потерей своих близких, передает телеканал Nine News.

Clrdms Скотт Моррисон

«В это Рождество в Девонпорте на севере Тасмании шесть семей, чьи дети ходили в начальную школу Хиллкрест полностью опустошены», — сказал Моррисон, комментируя недавнюю трагедию, в результате которой из-за сильного порыва ветра несколько детей упали с 10 метровой высоты, прыгая на батуте.

Моррисон также признал, что, хотя многие австралийцы соберутся впервые за праздничным столом, чтоб отметить самый главный праздник уходящего года, многие встретят Рождество в одиночестве.

«Но вместе, всегда вместе и только вместе мы продолжаем жить и продвигаться вперед», — подчеркнул премьер-министр.

Особого упоминания удостоились те австралийцы, которые в Рождество, будут выезжать на экстренные вызовы, сидеть за рулем грузовиков, чтобы доставить предметы неотложной помощи, развести вакцину от COVID-19 и привести в больницы ПЦР-тесты.