Москва, , 12:43 — REGNUM Правительство России подготовило план поддержки госкорпорации «Роснано», дефолтов по долгам компании не будет. Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.

Роснано Tikhonoff Michael / moscow-live.ru

«Поддержка (госкорпорации) оказана будет. Я вам могу сказать, что сейчас выработана абсолютно конкретная схема решения этой проблемы с долгами «Роснано», — сказал он в интервью Forbes.

Вместе с тем Белоусов не стар раскрывать детали, «никаких дефолтов не будет, это вот точно совершенно я могу сказать».

Как сообщало ИА REGNUM, госкомпания «Роснано», объявившая в ноябре о начале переговоров по реструктуризации долгов, направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров.

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