Москва, 24 декабря 2021, 12:43 — REGNUM Правительство России подготовило план поддержки госкорпорации «Роснано», дефолтов по долгам компании не будет. Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.
Вместе с тем Белоусов не стар раскрывать детали, «никаких дефолтов не будет, это вот точно совершенно я могу сказать».
Как сообщало ИА REGNUM, госкомпания «Роснано», объявившая в ноябре о начале переговоров по реструктуризации долгов, направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров.
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