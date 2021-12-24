Москва, 24 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Киев готовится к силовому решению проблемы Донбасса вместо того, чтобы положить конец войне, заявила 24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Захарова выразила глубокое сожаление, что НАТО полностью поддерживает нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии.

«Крестовый поход против собственного населения? Или что это? Они поставляют им не только отдельные виды вооружений и военной техники, но и направляют своих военных специалистов, чтобы уже наверняка», — сказала она на брифинге.

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Захарова подчеркнула, что обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать. За прошедшие две недели ОБСЕ насчитала почти 7000 нарушений режима прекращения огня, это в пять раз больше, чем в декабре 2020 года.

«О чем это говорит? Это означает, что примерно каждые три минуты в регионе происходит выстрел, взрыв, подвергаются опасности чьи-то жизни», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Украина способна очень быстро выполнить Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но для этого нужна политическая воля.

Полищук также заявил, что российские власти не отказываются контактировать с Украиной, только не по Донбассу, так как это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Киева.

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