Душанбе, 24 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Погранвойска госкомитета национальной безопасности Таджикистана обнародовали заявление, в котором обвиняют в провокационных действиях граждан и пограничников Киргизии. Об этом 24 декабря сообщает Азия-Плюс со ссылкой на документ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

«В последнее время участились случаи провокационных действий граждан и пограничников Киргизской Республики, которые ведут к обострению ситуации на участке границы», — говорится в документе.

Погрнавойска Таджикистана приводят ряд случаев, которые привели к пограничным инцидентам. Согласно заявлению, по всем пограничным инцидентам проводятся рабочие встречи на уровне пограничных представителей Таджикистана и Киргизии.

В свою очередь, отмечают журналисты издания, погранслужба Киргизии также приводит ряд случаев, в которых считает виновной таджикскую сторону.

Журналисты изданию напоминают, что в конце апреля 2021 года в результате вооруженного конфликта на таджикско-киргизской границе с обеих сторон были убиты 55 человек, около 300 человек получили ранения различной степени тяжести, были разрушены десятки жилых домов и другие объекты.

Протяженность таджикско-киргизской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы лишь 504 километров.