Москва, 24 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Мечтают отправится в путешествие в новогодние каникулы 25% жителей России. Поехали бы в поездки по регионам России — 13%, за границу — 12%, популярные направления — Египет, Таиланд и Италия, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодний город

Если бы не пандемия, провели бы новогодние каникулы в гостях 11% опрошенных, на даче — 8%. Дома отдыхали бы 33% граждан.

Чаще всего мечтают в путешествиях по России в новогодние праздники женщины (15%) и люди с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (18%). Провести новогодние каникулы за границей чаще хотят люди 35−44 лет (15%) и граждане с доходом 50−80 тыс. руб. в месяц (17%).

Опрос проведён 13—21 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 385 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в предстоящие новогодние каникулы 2021−2022 гг. почти четверо из десяти жителей России (38%) проведут дома.

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