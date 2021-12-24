Ташкент, , 11:54 — REGNUM Правительство Узбекистана внесло в парламент страны законопроект о внесении поправок в законодательство, регламентирующее продление льгот на импорт продовольственных продуктов. Об этом сообщил ИА REGNUM источник в парламенте республики.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Законопроект, предусматривающий продление льгот до 30 апреля 2022 года, внесён в парламент 24 декабря», — отметил собеседник агентства.

В правительстве полагают, что ввиду высокого потребления в стране мяса, масла и картофеля, стабильность цен на них положительно скажется на снижении темпов роста цен на другие потребительские товары и услуги.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане, до конца текущего года, действует нулевая ставка НДС на импорт и торговый оборот картофеля, замороженной рыбы, мяса, растительного масла, семян подсолнечника и льна, соевых бобов и других.