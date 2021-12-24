Красноярск, 24 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс 24 декабря провёл пресс-конференцию, на которой подвёл итоги уходящего 2021 года для региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Government.ru Александр Усс

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В частности, Усс заявил, что уходящий год с точки зрения финансово-экономического результата был «самым успешным за новейшую историю края». Регион «получил масштабные сдвиги в экономике».

«В следующую трёхлетку, по прогнозам, край может рассчитывать на получение дохода в триллион рублей», — отметил губернатор.

По словам Усса, в уходящем году край сократил госдолг «до 60 с небольшим млрд рублей». В 2022 году сокращение госдолга прогнозируется ориентировочно до 50 млрд рублей.

Губернатор напомнил о действующем в регионе комплексном инвестпроекте (КИП) «Енисейская Сибирь». Он включает в себя 32 инвестпроекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью более 1,9 трлн рублей. В их реализации участвуют свыше 60 компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин провёл ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря.

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