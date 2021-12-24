Варшава, 24 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Польша может возвести защитное сооружение в виде стены также и на границе с Украиной. Такую возможность 24 декабря не исключил вице-премьер польского правительства и лидер крайне правой партии страны «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью газете «Gazeta Polska Codziennie».

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

«Я не исключаю того, что уже строящиеся заграждения на границе с Белоруссией могут быть усилены, продолжены на границе с Украиной», — сказал он.

Также Качиньский добавил, что он не разделяет оптимистические взгляды в вопросе ситуации на границе с Белоруссией и уточнил, что Варшаве, вероятно, необходимо подготовиться «к годам напряжения и агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская в интервью Polskie Radio заявила, что «кампания поддержки польских пограничников и солдат Войска Польского сейчас особенно нужна».