Петропавловск-Камчатский, , 11:37 — REGNUM На Камчатке планируют в кратчайшие сроки расселить аварийное жильё, которое было признано таковым уже после 2017 года. Реализовать подобные планы стало возможно благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, отметил комментируя прошедшую 23 декабря пресс-конференцию главы государства министр строительства и жилищной политики Камчатки Андрей Дегодьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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На Камчатке после 1 января 2017 года аварийными признали 267 домов площадью 128 тыс. квадратных метров

«Благодаря переговорам с федеральными органами власти и решению президента мы сможем продолжить эту программу. Мы уже получили дополнительное финансирование на опережающее расселение, и сейчас можно с уверенностью сказать о том, что те 128 тысяч, которые уже признаны, будут расселены. С учётом такой поддержки со стороны президента Российской Федерации эти деньги будут действительно направлены в край и переселение состоится, причем в самые короткие сроки», — отметил Дегодьев.

В рамках действующей программы из аварийного жилья уже переселены 966 человек из 438 жилых помещений. До конца 2022 года будут расселены все 35 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ипотека на особых условиях помогает улучшать жилищные условия людей. Дальневосточные жилищные кредиты взяли уже 2 825 человек.