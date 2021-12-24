Москва, , 11:35 — REGNUM Министр юстиции России Константин Чуйченко вместе с главой минюста Южной Осетии Залиной Лалиевой подписали программу сотрудничества между ведомствами двух стран на 2022 и 2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба российского минюста.

Южная Осетия и Россия

«Программа призвана обеспечить эффективное взаимодействие между ведомствами по ключевым направлениям деятельности в сфере юстиции. Особое место в Программе уделено цифровым технологиям», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Чуйченко отметил, что между минюстами двух государств возможно нарастить взаимодействие. Он заявил, что принятая программа позволит значительно продвинуться в этом направлении.

Сообщается, что встреча проходила в видеоформате. Лалиева пригласила Чуйченко посетить Южную Осетию, на что тот согласился «с большой радостью».