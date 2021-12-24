Клуб Лидеров России «Эльбрус» стал партнером Российского Красного Креста
Москва, 24 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможности» — провели проектную сессию по усилению бренда Российского Красного Креста. В ходе сессии члены клуба Лидеров России «Эльбрус» и представители РКК не только договорились о партнерстве, но и обсудили механизмы для развития гуманитарной организации.
В последние годы добровольчество в России становится все более популярным. По данным статистики сайта Добро.ру, в 2016 году было зарегистрировано 777 волонтеров, а в 2021 году их число составило почти 800 тыс. человек. Если посмотреть на возраст волонтеров, то большинство из них (45%) — дети и подростки до 18 лет. Волонтеров 35−45 лет — 10%, 45−55 лет — всего 5%, а средний возраст волонтера составляет 23 года. Взрослые люди увлечены работой, воспитанием детей и семьей, они не могут тратить много времени на добровольчество, но готовы помогать ресурсно или интеллектуально. Поэтому задачей клуба «Эльбрус» стал поиск быстрого и эффективного способа вовлечения активных управленцев, победителей конкурса «Лидеры России», в социально значимую деятельность с помощью интеллектуального волонтерства.
Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Государственной думы VIII созыва Татьяна Дьяконова (фракция «Единая Россия») отметила, что партнерство с Российским Красным Крестом является продолжением практики интеллектуального волонтерства для Лидеров России.
Благодаря интеллектуальному волонтерству «Лидерского десанта» за короткий срок возможно разработать и внедрить прорывные, нетривиальные, работающие идеи, а также привлечь к важным задачам руководителей федерального уровня и выйти на новые партнерства.
Он добавил, что РКК тоже активно участвует в добровольческой деятельности, и с начала пандемии помогает медицинским учреждениям в регионах России.
Победительница конкурса «Лидеры России», член Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева рассказала об итогах встречи с представителями Российского Красного Креста: «В рамках брейншторминга мы разработали термин «уникальное социальное предложение», обсудили внедрение новых технологий для повышения уровня доверия, ретаргетинг на молодежь, работу с лидерами мнений в новых каналах, современные механизмы удержания и вовлечения волонтеров. Перед нами стояла задача — сформулировать и подсветить сильные стороны организации, такие как надежность, доверие, международная повестка. Лидеры России дали ряд уникальных рекомендаций, осуществление которых может качественно ускорить развитие организации».
Победитель конкурса «Лидеры России», глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин отметил, что состоявшаяся стратегическая сессия — прекрасный пример развития партнерских отношений клуба «Эльбрус».
Победитель конкурса «Лидеры России», председатель совета директоров «Доктор Рядом» Максим Чернин также поделился своими впечатления от встречи: «Для нас это возможность оказать помощь, интеллектуально включиться в новую и не очень знакомую область, расширив свой кругозор. Для коллег из РКК, я надеюсь, это интересный, свежий взгляд на знакомые вызовы. Учитывая, что весь мыслительный процесс уместился всего в пару часов, можно уверенно сказать, что эффективность подобного «подхода к снаряду» — очень высокая».