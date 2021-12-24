Москва, 24 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможности» — провели проектную сессию по усилению бренда Российского Красного Креста. В ходе сессии члены клуба Лидеров России «Эльбрус» и представители РКК не только договорились о партнерстве, но и обсудили механизмы для развития гуманитарной организации.

АНО «Россия — страна возможностей» Клуб Эльбрус и Красный Крест

В последние годы добровольчество в России становится все более популярным. По данным статистики сайта Добро.ру, в 2016 году было зарегистрировано 777 волонтеров, а в 2021 году их число составило почти 800 тыс. человек. Если посмотреть на возраст волонтеров, то большинство из них (45%) — дети и подростки до 18 лет. Волонтеров 35−45 лет — 10%, 45−55 лет — всего 5%, а средний возраст волонтера составляет 23 года. Взрослые люди увлечены работой, воспитанием детей и семьей, они не могут тратить много времени на добровольчество, но готовы помогать ресурсно или интеллектуально. Поэтому задачей клуба «Эльбрус» стал поиск быстрого и эффективного способа вовлечения активных управленцев, победителей конкурса «Лидеры России», в социально значимую деятельность с помощью интеллектуального волонтерства.

Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Государственной думы VIII созыва Татьяна Дьяконова (фракция «Единая Россия») отметила, что партнерство с Российским Красным Крестом является продолжением практики интеллектуального волонтерства для Лидеров России.

Татьяна Дьяконова. Автор «Клуб «Эльбрус» насчитывает 335 членов — победителей конкурса «Лидеры России», лучших управленцев и признанных профессионалов. Интеллектуальное волонтерство — визитная карточка клуба. Существуют вопросы, которые позволяют «приземлить» интеллектуальное волонтерство на конкретные задачи. В этом году в проекте «Обучающие экспедиции» совместно с региональными органами власти, жителями, представителями бизнеса и экспертами из разных областей Лидеры России находили эффективные решения конкретных задач регионов. И взаимодействие с Российским Красным Крестом — уникальная возможность для Лидеров еще раз проявить свои лучшие качества и таланты», — поделилась

Благодаря интеллектуальному волонтерству «Лидерского десанта» за короткий срок возможно разработать и внедрить прорывные, нетривиальные, работающие идеи, а также привлечь к важным задачам руководителей федерального уровня и выйти на новые партнерства.

Павел Савчук. Автор «Российский Красный Крест имеет долгую историю, и в следующем году мы будем отмечать важную дату — 155-летие со дня создания организации. У нас большие планы на будущее, и уже сейчас мы проводим комплексную перестройку своей деятельности — усиливаем работу с региональными отделениями по основным направлениям деятельности РКК в медицинской и социальных сферах. «Лидеры России» — это не имеющий в мире аналогов проект для управленцев. Опыт и знания коллег, их свежий взгляд, мнение со стороны, безусловно, окажут позитивный эффект и помогут нам в достижении наших целей», — отметил председатель Российского Красного Креста

Он добавил, что РКК тоже активно участвует в добровольческой деятельности, и с начала пандемии помогает медицинским учреждениям в регионах России.

Автор «Мы уже доставили в медучреждения 2,5 миллиона наборов средств индивидуальной защиты и более полутора миллиона медицинских масок. Кроме того, мы доставили свыше 98 тонн антисептиков, 400 тысяч продовольственных наборов и 50 тысяч литров питьевой воды», — уточнил Павел Савчук.

Победительница конкурса «Лидеры России», член Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева рассказала об итогах встречи с представителями Российского Красного Креста: «В рамках брейншторминга мы разработали термин «уникальное социальное предложение», обсудили внедрение новых технологий для повышения уровня доверия, ретаргетинг на молодежь, работу с лидерами мнений в новых каналах, современные механизмы удержания и вовлечения волонтеров. Перед нами стояла задача — сформулировать и подсветить сильные стороны организации, такие как надежность, доверие, международная повестка. Лидеры России дали ряд уникальных рекомендаций, осуществление которых может качественно ускорить развитие организации».

Победитель конкурса «Лидеры России», глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин отметил, что состоявшаяся стратегическая сессия — прекрасный пример развития партнерских отношений клуба «Эльбрус».

Автор "Российский Красный Крест заслужил огромное уважение своей помощью людям в самых разных трудных жизненных ситуациях. Помню, как в школе сам был членом этой международной организации, гордился членской книжкой. Накануне мы не просто узнали больше о текущей деятельности Российского Красного Креста и планах по его развитию, но и вовлеклись в его работу, смогли предложить новые проекты и направления, а значит и приняли ответственность за результаты. Появились отличные идеи не только для социальных проектов в России, но и для развития международной деятельности. Надеюсь, часть проектов станут нашими совместными», —сообщил он.

Победитель конкурса «Лидеры России», председатель совета директоров «Доктор Рядом» Максим Чернин также поделился своими впечатления от встречи: «Для нас это возможность оказать помощь, интеллектуально включиться в новую и не очень знакомую область, расширив свой кругозор. Для коллег из РКК, я надеюсь, это интересный, свежий взгляд на знакомые вызовы. Учитывая, что весь мыслительный процесс уместился всего в пару часов, можно уверенно сказать, что эффективность подобного «подхода к снаряду» — очень высокая».