Пекин, , 11:28 — REGNUM Власти Китая поддерживают заявление президента России Владимира Путина о развитии двусторонних отношений, заявил 23 декабря официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обратили внимание на позитивную оценку, которую недавно президент Путин дал китайско-российским отношениям, и поддерживаем подобное заявление», — заявил он на брифинге.

Лицзянь выразил надежду, что в ходе визита Путина в Китай «будут созданы новые стимулы для развития китайско-российских отношений стратегического партнерства в новую эпоху».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем вышло на беспрецедентный уровень.

По словам российского лидера, тесное и плодотворное сотрудничество РФ и КНР идет в разных отраслях. В числе таких он назвал атомную энергетику, высокие технологии, космос. Однако одной экономикой работа не ограничивается — взаимодействие между странами происходит в гуманитарной, культурной, а также других сферах.

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