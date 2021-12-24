Москва, 24 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Украина способна очень быстро выполнить Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но для этого нужна политическая воля. Об этом директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью РИА Новости, опубликованном 24 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Он напомнил, что в 2019 году украинский президент Владимир Зеленский за три месяца выполнил все рекомендации саммита «нормандского формата», который прошёл в Берлине в 2016 году. Его предшественник Пётр Порошенко саботировал их три года.

«Именно это тогда и позволило созвать саммит в Париже. К сожалению, сейчас такая политическая воля в большом дефиците», — сказал Полищук.

Как сообщало ИА REGNUM, Полищук также заявил, что российские власти не отказываются контактировать с Украиной, только не по Донбассу, так как это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Киева

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