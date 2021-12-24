Благовещенск, 24 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Амурской области реализуют меры по поддержке предпринимателей, введённые федеральным центром. Об этом заявил глава региона Василий Орлов, комментируя высказывание на эту тему президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в Манеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба администрации Липецкой области Центр «Мой бизнес»

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За два года бизнесменам Приамурья было выделено более 860 млн рублей господдержки. Кроме того, предпринимателям были перечислены 7,2 млрд рублей по льготным кредитам.

«В 2021 году мы сумели не только сохранить уровень занятости населения на предприятиях малого и среднего бизнеса, но и увеличить её. В этом секторе сегодня трудоустроено свыше 108 тысяч амурчан, что на 1,8 тысяч больше, чем в прошлом году», — отметил Василий Орлов.

В Амурской области рассматриваются планы по увеличению объёма антикризисной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, работа российского правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса дала неплохой результат, заявил Владимир Путин на пресс-конференции. Он отметил, что правительство помогает всем.