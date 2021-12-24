Бизнес Приамурья за два года пандемии поддержали на 860 млн рублей
Благовещенск, 24 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Амурской области реализуют меры по поддержке предпринимателей, введённые федеральным центром. Об этом заявил глава региона Василий Орлов, комментируя высказывание на эту тему президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в Манеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе правительства региона.
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За два года бизнесменам Приамурья было выделено более 860 млн рублей господдержки. Кроме того, предпринимателям были перечислены 7,2 млрд рублей по льготным кредитам.
В Амурской области рассматриваются планы по увеличению объёма антикризисной поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, работа российского правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса дала неплохой результат, заявил Владимир Путин на пресс-конференции. Он отметил, что правительство помогает всем.