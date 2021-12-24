Благовещенск, 24 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Амурской области работают над выстраиванием стратегических партнёрских отношений с Китайской народной республикой, о которых заявил на пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин. У Приамурья есть уникальный опыт взаимодействия с Китаем, сообщила заместитель министра экономического развития и внешних связей региона Екатерина Киреева.

Инстаграм Александра Козлова Мост Благовещенск — Хэйхэ

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«Сотрудничество Амурской области с Китаем продолжаем развивать невзирая на пандемию. Уникальный опыт взаимодействия с китайскими партнерами позволил в сложной ситуации последних двух лет сохранить каналы для транспортного сообщения между нашими регионами», — отметила Екатерина Киреева.

Она напомнила о строительства моста через реку Амур и работах по возведению канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ. Фактически эти проекты формируют новый международный транспортный коридор между двумя государствами, констатировала замминистра внешних связей. По её словам, обе стороны в сотрудничестве заинтересованы, и за полгода объёмы экспорта в Китай выросли на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество между Россией и Китаем вышло на беспрецедентный уровень, заявил 23 декабря Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции. По его словам, тесное и плодотворное сотрудничество РФ и КНР идет в разных отраслях. В числе таких он назвал атомную энергетику, высокие технологии, космос.