Москва, 24 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Власти России не отказываются от контактов с Украиной, но не по Донбассу, так как это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Киева. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России .

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«Мы никогда не отказывались от двусторонних контактов с Киевом на любом уровне по вопросам российско-украинских отношений. Но конфликт в Донбассе не является частью двусторонней повестки», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что это внутренний украинский конфликт, и Киеву надо обсуждать его урегулирование с Донецком и Луганском, как это записано в «Комплексе мер», а не с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Полищук заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о проведении в стране референдума по Донбассу не соответствуют минским соглашениям и без участия в нем Донецкой и Луганской Народных Республик являются лицемерием.

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