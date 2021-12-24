МИД России: Москва не отказывается от контактов с Киевом
Москва, 24 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Власти России не отказываются от контактов с Украиной, но не по Донбассу, так как это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Киева. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России .
Дипломат подчеркнул, что это внутренний украинский конфликт, и Киеву надо обсуждать его урегулирование с Донецком и Луганском, как это записано в «Комплексе мер», а не с Москвой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Полищук заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о проведении в стране референдума по Донбассу не соответствуют минским соглашениям и без участия в нем Донецкой и Луганской Народных Республик являются лицемерием.
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