Благовещенск, , 10:38 — REGNUM В Амурской области ипотека на особых условиях помогает улучшать жилищные условия людей. Дальневосточные жилищные кредиты взяли уже 2 825 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе правительства региона.

Ипотека Mil.ru

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В Приамурье уже исполняют рекомендацию президента РФ Владимира Путина о необходимости улучшать жилищные условия граждан, которую глава государства дал в рамках большой пресс-конференции 23 декабря. В том числе выполнять эту задачу стоит посредством развития льготных ипотечных программ, подчеркнул президент.

«Амурская область принимает активное участие в реализации программы «Дальневосточная ипотека», позволяющей на льготных условиях улучшить жилищные условия граждан. Программа реализуется с 2019 года, все это время наблюдается активная заинтересованность жителей области в данном продукте. В банки подано 10 487 заявок. По состоянию на 23 декабря текущего года выдано 2 825 кредитов на сумму 10,6 млрд рублей», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он также обратил внимание, что на 2022 год в Приамурье запланирована реализация крупных инвестиционных проектов по жилищному строительству, в том числе в рамках комплексного развития региона и по программе «Дальневосточный квартал».

Как сообщало ИА REGNUM, журналист из Приморья задала в ходе пресс-конференции 23 декабря Владимиру Путину вопрос о высоких ценах на жильё в крае. Она подчеркнула, что рост цен спровоцировала «Дальневосточная ипотека». Президент ответил, что главное — увеличение количества семей, которые улучшили свои жилищные условия.