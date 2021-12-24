Жители Приамурья заинтересованы в «дальневосточной ипотеке» — глава региона
Благовещенск, 24 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Амурской области ипотека на особых условиях помогает улучшать жилищные условия людей. Дальневосточные жилищные кредиты взяли уже 2 825 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – все новости и комментарии»
Читайте также: Путин признал, что дешёвая ипотека привела к росту цен на жильё в ДФО
В Приамурье уже исполняют рекомендацию президента РФ Владимира Путина о необходимости улучшать жилищные условия граждан, которую глава государства дал в рамках большой пресс-конференции 23 декабря. В том числе выполнять эту задачу стоит посредством развития льготных ипотечных программ, подчеркнул президент.
Он также обратил внимание, что на 2022 год в Приамурье запланирована реализация крупных инвестиционных проектов по жилищному строительству, в том числе в рамках комплексного развития региона и по программе «Дальневосточный квартал».
Как сообщало ИА REGNUM, журналист из Приморья задала в ходе пресс-конференции 23 декабря Владимиру Путину вопрос о высоких ценах на жильё в крае. Она подчеркнула, что рост цен спровоцировала «Дальневосточная ипотека». Президент ответил, что главное — увеличение количества семей, которые улучшили свои жилищные условия.