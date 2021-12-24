Москва, 24 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о проведении в стране референдума по Донбассу не соответствуют минским соглашениям и без участия в нем Донецкой и Луганской Народных Республик являются лицемерием. Об этом 24 декабря заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

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При этом ранее Зеленский заявил, что он не исключает проведение всеукраинского референдума по вопросы о Донбассе, а украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что цель Киева в Донбассе является простой — мир через силу.

«Оба эти заявления не соответствуют минским соглашениям, которые запрещают применять силу и не предусматривают проведение всеукраинских референдумов. Тем более что речь идет о голосовании без участия самого Донбасса. Налицо откровенное лицемерие. В Киеве постоянно говорят, что нельзя обсуждать судьбу Украины без Украины, но с легкостью делают это в отношении Донбасса», — сказал Полищук.

Также он напомнил, что в минских соглашениях зафиксированы обязательства Киева о ведении с ДНР и ЛНР прямого диалога по определению особого статуса региона, конституционной реформе и организации местных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс на введение Украины в НАТО провоцирует военные риски в Европе, вплоть до масштабного конфликта.