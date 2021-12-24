Кишинёв, , 10:21 — REGNUM Таможенная служба Молдавии вернула скрипку, произведённую школой итальянского мастера Антонио Страдивари, известной молдавской скрипачке Александре Конуновой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Антонио Страдивари (Сергей Шакуров) Цитата из к/ф «Визит к Минотавру». Реж. Эльдор Уразбаев. 1987. СССР

По данным надзорного ведомства, Конунова предъявила все необходимые документы, которые позволяют ей пользоваться инструментом. После того, как их изучили в течение двух месяцев, скрипку вернули.

В прокуратуре заявили, что инцидент произошёл из-за того, что инструмент, когда его вывозили из Молдавии, не был задекларирован как имеющий культурную ценность.

«При выезде из страны музыкальный инструмент не был объявлен культурной ценностью, вопреки тому, что указано в сопроводительных документах», — говорится в заявлении.

По данным следователей, Конунова в ходе следствия предоставила справку из минкульта республики, что скрипка не является культурной ценностью. Разбирательство по данной ситуации продолжается.

Напомним, 23 октября молдавские таможенники в кишинёвском аэропорту задержали Конунову, которая направлялась в Москву для участия в концерте. У женщины с собой была скрипка и документы, что инструмент создан в мастерской Страдивари. Скрипачку из страны не выпустили, а инструмент отправили на экспертизу.

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