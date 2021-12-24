Омск, 24 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал итоги ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Александр Бурков

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Как сообщили ИА REGNUM 24 декабря в областном правительстве, Бурков подчеркнул, что регион будет работать в одном русле с федеральным центром.

«Журналистами со всей страны были подняты такие важные темы как поддержка малого и крупного бизнеса в пандемию, развитие инфраструктуры и здравоохранения, переселение из аварийного жилья и защита экологии», — отметил губернатор.

По его мнению, одним из ключевых стал вопрос о бюджете на следующий год.

«Если говорить о нашей Омской области, будем работать в одном русле с федеральным центром», — заявил Бурков.

Он отметил, что в 2022 году фактически две трети расходов областного бюджета направят на социально-культурную сферу. Уже в первоначальном бюджете на здравоохранение, образование, социальную поддержку, культуру и спорт предусмотрен 71 млрд рублей. Планируется, что эта сумма увеличится.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоялась 23 декабря. Мероприятие продлилось около 4 часов, Путин ответил на 55 вопросов.

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