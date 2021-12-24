Элиста, 24 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков оптимистично высказался о ходе прививочной кампании в регионе, комментируя слова президента России Владимира Путина о вакцинации от COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«По этому вопросу Калмыкия приближается к достижению коллективного иммунитета, это вклад каждого из нас», — сказал Хасиков.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии перевыполнен план вакцинации от коронавируса. COVID-прививку получили более 132 тыс. человек — 80,5% взрослого населения.

Напомним, что президент России Владимир Путинво время ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря выразил надежду, что в 2022 году страна достигнет коллективного иммунитета.