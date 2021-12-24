Челябинск, 24 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Челябинской области 23 декабря обнаружили 539 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 143 271 случай заражения. Излечились уже 132 660 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 3460 человек. А ещё 28 граждан скончались от ковида.