Москва, 24 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. С 24 декабря в Москве изменили тарифы на парковку, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

Максимальная стоимость уличной парковки поднялась с 380 рублей до 450 рублей за один час использования. Такой тариф будет действовать на 53 городских улицах в дневное время — с 8:00 до 21:00. В остальные часы суток, а также в воскресенье стоимость часа парковки снижается до 200 рублей в час.

На 29 улицах, где раньше действовали максимальные тарифы, они будут снижены из-за недостаточной загруженности парковочных мест.

При этом для автомобилей каршеринга сохранится льгота на использование платных парковок.