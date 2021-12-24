Элиста, 24 декабря, 2021, 09:39 — ИА Регнум. По вопросам, которые были заданы президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции, становится понятен пульс жизни всей страны. Комментируя общение российского лидера с журналистами, глава Калмыкии Бату Хасиков отметил высокие темпы строительства жилья в степной республике.

Строительство

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«Только в уходящем году в республике ввели в эксплуатацию 104 тыс. кв. метров жилья. Это 113% от планового показателя. Кроме того, планируется стройка нового микрорайона в Элисте», — отметил Хасиков.

ИА REGNUM сообщало, что в России в 2021 году построено 90 млн кв. метров жилья, заявил 23 декабря президент РФ во время ежегодной большой пресс-конференции. Такой результат был достигнут впервые в новейшей истории страны.