Дакка, 24 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Количество погибших в результате пожара, произошедшего на пароме в округе Джалокати на юге Бангладеш, возросло до 38. Об этом 24 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную пожарную службу.

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Также указывается, что пожар произошел примерно в 03:00 по местному времени (00:00 мск) и уточняется, что его причиной стала неисправность в машинном отделении парома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 27 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш. Инцидент произошел в 200 километрах к югу от столицы страны Дакки