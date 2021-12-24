Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону при сносе старинного здания опрокинулся экскаватор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскаватор

Инцидент случился на пересечении улиц Чехова и Социалистической. Экскаватор рухнул с третьего этажа ветхого здания. Пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее общественники выявили грубейшие нарушения, которые допускаются при сносе дореволюционных домов в Ростове-на-Дону. Подрядчики, которые должны разбирать строения вручную, крушат всё экскаваторами.