Ставрополь, 24 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Ставропольском крае к 24 декабря привиты от коронавируса более 1 млн 176 тыс. жителей. К новому году планируется, что показатель привитых составит 60%, сообщил 23 декабря губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания оперативного штаба.

Mil.ru Вакцинация

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«Уже к новому году уровень вакцинации от COVID-19 в целом по краю может достичь 60%. Стремимся к тому, чтобы он рос и дальше. Для удобства земляков прививочные пункты продолжат работать и в праздничные дни», — написал он на своей странице в Instagram.

При этом в минздраве дают другие данные по темпам вакцинации. По словам министра здравоохранения Ставрополья Владимира Колесникова, уровень вакцинации в регионе уже превысил 65%.

«От коронавируса иммунизацию прошли 65,8% от планируемого количества жителей края. Первым компонентом в регионе привились более 1 млн 170 тыс. человек. Завершили вакцинацию 983 тыс.», — говорится в сообщении пресс-службы минздрава.