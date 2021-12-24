Барнаул, , 09:06 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не согласен с формулировкой «угольного» вопроса журналистки Александры Черданцевой, заданного Владимиру Путину на итоговой пресс-конференции, сообщает ИА «Амител».

Виктор Томенко Официальный сайт Алтайского края

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Глава региона заявил, что все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, «были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись».

«Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал. В целом, в крае действует система, при которой существует резерв угля, который принадлежит краю.

И если у кого-то из муниципалитетов возникают перебои с углем, то край всегда, обращаю внимание, всегда помогает из своего резерва. И не допускает остановки процесса отопления. По крайней мере, более чем за три года моей работы, как губернатора такого не было ни разу», — заявил Виктор Томенко.

Странно, но в его заявлении почему-то не упоминается ЧП в городе-курорте Яровое. В начале ноября там из-за зашлакованности угля пришлось останавливать котлы. Только спустя долгую холодную неделю власти края распорядились доставить в Яровое оборудование для обогрева социальных объектов. В соцсетях заметили щедрость благодетелей: на весь город — несколько десятков обогревателей.

«Что такое по одной тепловой пушке на детский сад? А восемь пушек в резерве для системы образования? Это как? По 10 минут на кабинет? Или только в кабинет директору, а дети померзнут? Для жителей города закупили обогреватели, а электроэнергию кто оплатит?

Мы и так с обогревателями уже неделю сидим, ещё и за отопление (точнее за его отсутствие) по полной программе заплатим. Администрация, для чего вы работаете? Что бы зарплату получать? Или достойную жизнь жителям города обеспечить?» — спрашивала в комментариях на страница мэрии Ярового в Instagram larisa_vladimirovna.

Тем не менее, губернатор настаивает: вопрос президенту был задан некорректно.

«Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Да, уголь подорожал, но он есть, субсидии муниципалитеты получают. Для населения, для отопления частных жилых домов уголь привозят из Кузбасса и Казахстана. Это делают частные заготовительные компании. Осенью для тех, кто не захотел или не успел или не смог купить уголь летом, он, действительно, серьёзно подорожал, более чем в полтора раза, даже на 60 процентов.

К тому же в отдельных муниципалитетах частники допустили сбои с привозом угля для населения. Именно осенью, в сентябре-октябре. Край вмешался, там, где потребовалось, дал уголь из краевого резерва. Его распределили между теми жителями, кто не закупил твёрдое топливо своевременно, теми, кто нуждался. Частники в итоге поставки наладили.

И в ноябре, и сегодня уголь для населения есть везде в крае. Цена высокая. Людям это не нравится, они ругаются, но топят свои дома дорогим углем. Это в полной мере относится и к Локтевскому району на сегодняшний день», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, о том, что Алтайский край стоит на пороге отопительного кризиса, говорили еще осенью в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском и ряде других районах: поставщикам угля стало выгоднее продавать свой товар за рубежом, вследствие чего цена топлива подскочила, возник его дефицит.

По словам члена районного Совета депутатов и менеджера компании «Тяга» Сергея Крысанова, дошло до того, что в некоторых деревнях люди незаконно пилят клены, рубят сырую древесину — как можно мельче, чтобы хоть как-то горела.

В селе Самарка трое пожилых людей договорились ночевать в одном доме, который легче протопить, а в остальных только поддерживают температуру, информировал депутат. Сельчане говорят, что таких проблем с топливом в регионе не было даже в лихие 1990-е.

«Это чисто мое мнение, но сложившаяся ситуация с углем в нашем районе должна решаться на уровне губернатора. Он мог бы позвонить акиму Восточно-Казахстанской области и попросить по-соседски немного угля. Зима началась. Население-то мерзнет», — подчеркнул Крысанов.

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Но заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи краевого парламента Игорь Панарин назвал ситуацию не иначе, как «периодические перебои».

Тем временем, территориальное СУ СК РФ уже нашло основание для возбуждения уголовного дела: речь идёт о ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Это произошло спустя всего несколько часов после большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, где журналист Александра Черданцева задала «угольный вопрос».

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