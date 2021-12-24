Тбилиси, 24 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В настоящее время Грузия утрачивает поддержку со стороны Запада и все больше стремится сблизиться с Россией. Об этом 24 декабря заявил бывший грузинский президент Михаила Саакашвили в «западном манифесте» на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По словам бывшего грузинского лидера, в стране все чаще слышны «разговоры об углублении отношений с Россией и снятии дипломатических ограничений». Также Саакашвили отметил, что, по его мнению, в Грузии внедрено большое количество «агентов российских спецслужб», а телевизионное и радиопространство страны заполнено контентом и пропагандой России.

Кроме того, он указал, что предназначенные для того, чтобы стать для Грузии «окном в Европу» проекты круизных терминалов и глубоководного порта свернуты и вместо этого якобы «главным инфраструктурным проектом» страны строительство в Россию новой дороги, которая, по утверждению Саакашвили, не имеет «экономического значения».

«Грузия была лидером среди стран Восточного партнерства ЕС, сегодня она значительно отстает от Молдавии и Украины по темпам сближения с ЕС… Чаще всего в Брюсселе в адрес Грузии звучат слова «разочарование» и «усталость», что на дипломатическом языке означает регресс и отклонение от взятого курса. Снижение темпов и активности также очевидно в плане интеграции в НАТО», — пожаловался бывший грузинский президент.

При этом он предложил «реактивировать процесс европейской и евроатлантической интеграции» Грузии и улучшать отношения с «бескорыстными союзниками по ЕС и НАТО» — странами Прибалтики и Вышеградской группы.

«До наступления политически благоприятного момента необходимо продолжать углублять отношения с НАТО и наращивать техническое сотрудничество. Крайне важно быть фактически готовым обеспечить инфраструктурную интеграцию с НАТО в кратчайшие сроки после принятия политического решения о членстве», — также утверждает Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил, что массовая голодовка, объявленная сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) является «неправильной стратегией».