Шапша: вопросы, поднятые на пресс-конференции Путина, волнуют калужан
Калуга, 24 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Актуальные темы, позвучавшие на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, затрагивают интересы в том числе и жителей региона, сообщил 23 декабря в соцсетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.
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Среди значимых для людей проблем — расселение из ветхого и аварийного жилья, дальнейшая реализация программы комплексного развития сельских территорий, строительство жилья для сельчан, благоустройство территорий, модернизация коммунальной инфраструктуры и социальной сферы. В 2021 году на её реализацию в Калужской области было направлено 441 млн рублей. Калужская область также отмечена в числе лучших по созданию условий для развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос корреспондента калужской телекомпании «Ника ТВ» Татьяны Зимушиной об оказании плановой медицинской помощи, а также об эффективности постковидной реабилитации пациентов, президент Владимир Путин заявил, что дефицит медицинских средств защиты, который возник в первую волну коронавируса в России, больше не повторится.