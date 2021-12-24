Калуга, 24 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Актуальные темы, позвучавшие на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, затрагивают интересы в том числе и жителей региона, сообщил 23 декабря в соцсетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Президент Владимир Путин ответил на вопросы калужской журналистки Татьяны Зимушиной

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Среди значимых для людей проблем — расселение из ветхого и аварийного жилья, дальнейшая реализация программы комплексного развития сельских территорий, строительство жилья для сельчан, благоустройство территорий, модернизация коммунальной инфраструктуры и социальной сферы. В 2021 году на её реализацию в Калужской области было направлено 441 млн рублей. Калужская область также отмечена в числе лучших по созданию условий для развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«В «Зеленом рейтинге» Российского экологического оператора мы заняли четвертое место», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос корреспондента калужской телекомпании «Ника ТВ» Татьяны Зимушиной об оказании плановой медицинской помощи, а также об эффективности постковидной реабилитации пациентов, президент Владимир Путин заявил, что дефицит медицинских средств защиты, который возник в первую волну коронавируса в России, больше не повторится.

«И для нашего региона это один из приоритетов — как можно быстрее восстановить оказание плановой помощи в полном объеме. А это в том числе зависит от коллективного иммунитета», — прокомментировал слова президента губернатор Владислав Шапша.