Сеул, 24 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. 23 декабря президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил остров Пэннёндо, расположенный недалеко от западной морской границы в Жёлтом море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации президента Пак Кён Ми.

UNC — CFC — USFK Мун Чжэ Ин

По её словам, при прибытии на остров глава государства почтил память 46 моряков, погибших в 2010 году в результате затопления сторожевого корабля «Чхонан».

Затем Мун Чжэ Ин посетил штаб бригады морской пехоты, где ему было доложено о боевых задачах, которые выполняют военнослужащие.

В ходе встречи с морскими пехотинцами южнокорейский лидер поблагодарил военнослужащих за службу в одном из самых важных районов, где военные постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Известно, что в ходе данной поездки президента сопровождала первая леди Ким Чжон Сук.