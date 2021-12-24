Тбилиси, 24 декабря 2021, 08:44 — REGNUM Массовая голодовка, объявленная сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) является «неправильной стратегией». Об этом заявил журналистам лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.
«Я понимаю, что есть обычные люди, которые хотят что-то делать, и они это делают. Политические лидеры обманывают себя, и это плохо, лидер не имеет права отчаиваться и что-то делать для чего-то», — сказал Бокерия.
По его мнению, лидеры ЕНД организовали такой вид протеста как массовую голодовку, чтобы их не могли обвинить в бездействии. Бокерия считает это неэффективным, так как, если бы с помощью голодовки можно было бы победить «авторитарный режим», то таковых бы уже не осталось.
Напомним, около 200 человек собрались в палаточном городке в Тбилиси возле офиса партии «Единое национальное движение». Они с 21 декабря объявили голодовку и требуют освободить Саакашвили из-под стражи.
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