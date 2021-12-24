Тбилиси, 24 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Массовая голодовка, объявленная сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) является «неправильной стратегией». Об этом заявил журналистам лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

Unm.ge Гига Бокерия

«Я понимаю, что есть обычные люди, которые хотят что-то делать, и они это делают. Политические лидеры обманывают себя, и это плохо, лидер не имеет права отчаиваться и что-то делать для чего-то», — сказал Бокерия.

По его мнению, лидеры ЕНД организовали такой вид протеста как массовую голодовку, чтобы их не могли обвинить в бездействии. Бокерия считает это неэффективным, так как, если бы с помощью голодовки можно было бы победить «авторитарный режим», то таковых бы уже не осталось.

Напомним, около 200 человек собрались в палаточном городке в Тбилиси возле офиса партии «Единое национальное движение». Они с 21 декабря объявили голодовку и требуют освободить Саакашвили из-под стражи.