Барнаул, 24 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Не прошло и суток после большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, где была обнародована проблема отопительного кризиса в Алтайском крае, а территориальное СУ СК РФ уже нашло основание для возбуждения уголовного дела. Как сообщает сегодня, 24 декабря, старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, речь идёт о ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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По данным следствия, в период начала отопительного сезона в ноябре 2021 года в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения. Граждане неоднократно жаловались на холод в домах, однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению.

Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан, пояснили следователи. О проблемах в других районах Алтайского края почему-то не сообщается.

Напомним, о том, что Алтайский край стоит на пороге отопительного кризиса, возникшего по причине того, что производителям угля теперь стало гораздо выгоднее отправлять свою продукцию за рубеж (топливо значительно подорожало, его стало не хватать на всех), ИА REGNUM информировало еще в конце октября 2021 года. Но власти края, почти половина жителей которого проживает в сельской местности, похоже, упорно не замечали «бревна в глазу».

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Тогда отмечалось, что люди мерзнут в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском и других районах, но заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи краевого парламента Игорь Панарин назвал ситуацию не иначе, как «периодические перебои».

Накануне, 23 декабря, «угольный» вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции задала журналист издания «ПолитСибРу» Александра Черданцева.

Глава государства пообещал проверить, «где и что происходит».

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