Уфа, , 08:14 — REGNUM Уверенность в том, что при поддержке президента России Владимира Путина и правительства РФ в Башкирии достойно встретят 450-летние Уфы выказал глава республики Радий Хабиров. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба главы региона.

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«450-летию Уфы уже придан федеральный статус указом президента страны. Есть оргкомитет на федеральном уровне. Мы двигаемся в этом русле. Огромное спасибо за это Владимиру Владимировичу, потому что это придает совсем другой статус», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который отметил, что это мероприятие становится общефедеральным.

Глава республики отметил, что в ходе приезда Путина в Башкирию в августе 2021 года вопрос поддержки республиканских проектов также был рассмотрен.

«Президент принимает решения быстро. Мы начинаем строить дворец борьбы к 2024 году и там уже есть федеральное софинансирование — 1 млрд 100 млн рублей. По каждому объекту, который мы сейчас определяем в перечень, будет поддержка. Я абсолютно уверен, что с помощью президента и правительства России мы все-таки достойно встретим 450-летие Уфы», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на пресс-конференции главы государства журналист из Башкирии задала ему вопрос, какую поддержку окажет федеральный центр региону в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы. Путин ответил, что если на подготовку к празднованию 450-летия Уфы необходимы дополнительные ресурсы, то эти вопросы будут решаться с руководством Башкирии.

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