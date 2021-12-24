Уфа, 24 декабря, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Реконструировать Дворец хоккея могут в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров, откликнувшись на слова президента России Владимира Путина о том, что Уфа в состоянии провести международные соревнования самого высшего уровня.

HenrikRomby Хоккей

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«Что касается хоккея, конечно, это здорово. Мы затягиваем к нам в Башкортостан как можно больше всевозможных мероприятий — спортивных, культурных и т.д. Насчет хоккея у нас есть ещё идеи посмотреть реконструкцию нашего старого Дворца хоккея, который на улице Зорге в Уфе», — сообщил Хабиров, отметив, что после реконструкции этого спортивного объекта, руководство Башкирии будет увереннее себя чувствовать при подаче заявки.

Он также отметил, что в Уфе есть стадион «Уфа-арена», который является один из лучших стадионов Башкирии для хоккея.

«Идея хорошая. Раз журналист задал, и президент не отрицает эту возможность, значит, нам нужно работать дальше», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на пресс-конференции Путина журналист из Башкирии задала главе государства вопрос, возможно ли провести в Уфе чемпионат мира по хоккею.