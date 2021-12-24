Дакка, 24 декабря, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Не менее 27 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш. Инцидент произошел в 200 километрах к югу от столицы страны Дакки, сообщает агентство Синьхуа.

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Сообщается, что на борту судна находились около тысячи человек. В ходе перевозки пассажиров на борту парома произошел пожар. Пока других подробностей происшествия не приводится, неизвестна и причина возгорания. Известно, что погибли не менее 27 человек, еще сто получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на рынке в иранской столице Тегеране произошел пожар. В результате возгорания погибли два человека, еще несколько получили ранения.