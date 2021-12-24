Хабаровск, 24 декабря, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 28 декабря проведёт «прямую линию», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Дегтярев

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Глава края в режиме онлайн ответит на вопросы жителей края и представителей СМИ.

«Начинаем принимать вопросы. Постараюсь максимально охватить проблемные темы, которые волнуют жителей Хабаровского края», — сказал Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области 21 декабря состоялась прямая линия губернатора Сергея Жвачкина с населением — поступило 938 обращений.