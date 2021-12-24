Москва, 24 декабря, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Вопрос с выходным 30 декабря для педагогов школ регионы России должны решить самостоятельно. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

(сс) Alexas Fotos Учитель

«По 30-му [декабря и выходному для учителей]: здесь регионы самостоятельно решают вопрос», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что в 2020 году Минпросвещения РФ рекомендовало регионам сделать 30 и 31 декабря выходными днями для учителей, поскольку в стране существовала сложная эпидемиологическая ситуация, тогда как подобной проблемы в 2021 году уже нет, и регионы решают данный вопрос сами.