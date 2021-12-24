Магадан, 24 декабря, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Власти Магаданской области подвели итоги своей работы в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Алексей Иванов ИА REGNUM Павильон Магаданской области на ВЭФ

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Министры отчитались губернатору Сергею Носову о выполненных показателях и достижениях.

«Год характеризует высокая инвестиционная активность. Инвестиции в основных ценах выросли более, чем на 10%, а на душу населения достигли 375 тыс. рублей, что обеспечило региону шестое место во всероссийском рейтинге инвестиции на душу населения», — сказала министр экономразвития Магаданской области Ирина Пеньевская.

Колыма заняла 3-е место в стране по уровню содействия развитию конкуренции, 12-е место по состоянию инвестиционного климата, 7-е место по валовому региональному продукту на душу населения.

Есть успехи и в сфере дорожного хозяйства и транспорта, образования и ряде других направлений.

Так, в 2021 году общий объем средств, направленных на благоустройство дорог составил 1,73 млрд рублей. По результатам 2021 года команда Магаданской области была отмечена наградой правительства РФ в номинации «Прорыв года» по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Колыма заняла 1-е место в ДФО и 16-е по РФ в сфере образования. В прошлом году Магаданская область в этом рейтинге занимала 69-е место. Оценка результативности работы производится более чем по 60 показателям.

Губернатор, комментируя итоги работы правительства региона отметил, что результаты достигнуты достойные.

«Мы улучшаем показатели, держаться в тренде в 2021-м году было сложнее. Есть интересные перспективы на следующий год. При этом мы не должны сдавать позиции», — сказал Сергей Носов.

Среди значимых результатов развития региона стоит отметить устойчивый рост золотодобычи. По данным министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Олега Косолапова, на Колыме впервые с 1945 года недропользователи перешагнули рубеж в 50 тонн золота, отметив, что в будущем золотодобытчики в состоянии удерживать столь высокую планку.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов подписал постановление об увеличении на 2022 год размера прожиточного минимума.