Сеул, 24 декабря, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, отбывающую 22-летний срок за коррупцию и злоупотребление служебным положением, включили в новогодний список лиц, подлежащих амнистии. Об этом 24 декабря сообщает агентство Yonhap.

Ftoday.co.kr Пак Кын Хе объявляет о своем уходе

Решение о помиловании 69-летней Пак Кын Хе было принято «по гуманитарным соображениям» с учётом ухудшения состояния её здоровья. В 2019 году экс-президент перенесла операцию на плече, а в течение 2021 года была несколько раз госпитализирована из-за хронических болей в плече и позвоночнике.

Напомним, что Пак Кын Хе отбывает 22-летний тюремный срок с марта 2017 года, после того, как её отстранили от должности по обвинению в коррупции и превышении полномочий, впоследствии арестовали и осудили.

Проведённое ранее расследование вспыхнувшего в октябре 2016 года политического скандала показала, что подруга политика Чхве Сун Силь несколько лет вмешивалась в принятие политических решений и оказывала давление на некоторые компаний, которым рекомендовалось делать крупные финансовые взносы, исчисляемые десятками миллионов долларов, контролируемые ею фонды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее согласовали список лиц, рекомендованных к помилованию в канун 2022 года, который будет обнародован 29 декабря. По мнению ряда СМИ, помилование осуждённых политиков, включая бывших президентов страны Ли Мён Бака и Пак Кын Хе, маловероятно.