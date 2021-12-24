Благовещенск, , 04:56 — REGNUM Очень важной темой, по которой президент РФ Владимир Путин высказался на большой пресс-конференции 23 декабря, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал жильё. Он заявил о необходимости увеличивать объёмы строительства жилых домов в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Строительство дома Оblstroy.volgograd.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

Читайте также: Россия достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья — Путин

«Для нашей области это важная тема. В этом году в Приамурье запланирована сдача 220 тыс. кв. метров. На данный момент в регионе введено 211,9 тыс. кв. метров жилья, до конца года ожидаем ввод еще 17,7 тысяч. Таким образом плановый показатель будет достигнут», — сказал Василий Орлов, подчеркнув, что эти объёмы необходимо увеличивать.

По его словам, с этой целью в Амурской области утвердили концепцию жилищного строительства на период 2021—2030 год. Акцент в ней будет сделан на возведение домов в сельской местности, привлечение инвестиций в эту сферу и создание многоцелевого жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья, заявил Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. По его словам, за год в стране было построено 90 млн кв. метров жилых домов.