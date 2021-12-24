Глава Приамурья пообещал увеличивать объёмы строительства жилья в регионе
Благовещенск, 24 декабря, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Очень важной темой, по которой президент РФ Владимир Путин высказался на большой пресс-конференции 23 декабря, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал жильё. Он заявил о необходимости увеличивать объёмы строительства жилых домов в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.
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По его словам, с этой целью в Амурской области утвердили концепцию жилищного строительства на период 2021—2030 год. Акцент в ней будет сделан на возведение домов в сельской местности, привлечение инвестиций в эту сферу и создание многоцелевого жилья.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья, заявил Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. По его словам, за год в стране было построено 90 млн кв. метров жилых домов.