Нанкин, Китай, 24 декабря, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Китайская провинция Цзянсу за первые 11 месяцев текущего года обеспечила более 1600 рейсов грузовых поездов направления Китай-Европа, что на 32,76% больше, чем в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Khalid Albaih Нанкин

В период с января по ноябрь текущего года грузовые поезда перевезли 101 500 единиц 20-футового эквивалента (TEU) грузов, что примерно на 50% больше в годовом исчислении. С этого года провинция добавила семь новых маршрутов грузовых поездов Китай-Европа, включая грузовые поезда Сучжоу-Хельсинки и Нанкин-Тилбург, в результате чего общее число таких маршрутов достигло 19 и охватывает более 10 стран Туркестана, Европы и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Таможня Нанкина, столицы региона, применила систему управления логистической информацией для грузовых поездов, которая значительно упрощает таможенное декларирование и утверждение. Китай ввел в эксплуатацию грузовое железнодорожное сообщение Китай-Европа в 2011 году, которое с тех пор служит важнейшим связующим звеном для торгово-экономического сотрудничества на евразийском континенте.