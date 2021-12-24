Владивосток, , 04:39 — REGNUM Власти Приморья намерены за два-три года стабилизировать и снизить стоимость жилья, заявил губернатор Олег Кожемяко по итогам ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 23 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Правительство края работает над решением этой задачи сразу по нескольким направлениям. В частности, существенным образом наращиваются объемы жилищного строительства.

«Если в прошлом году мы сдали, перевыполнив планы, не 500, а 600 тыс. квадратных метров жилья, то в этом году сдадим уже 800 тыс. План на следующий год — миллион, и так по 200−300 тыс. будем прибавлять к прошлому периоду. Это даст возможность в 2026 году выйти на показатель «1 квадратный метр на человека» — должны будем строить под 2 млн квадратных метров жилья. Это серьезным образом скажется на его стоимости и возможностях граждан», — сказал Олег Кожемяко.

Ещё одно важное направление — программа переселения их ветхого и аварийного жилья, которую в Приморье планируется завершить досрочно, и продолжить в последующие годы, «что даст возможность людям из бараков переехать в новое качественное жилье без приобретения его на коммерческом рынке».

33 проекта жилой застройки от девяти строительных компаний в крае предварительно отобраны для предоставления бюджетных кредитов на строительство инженерной инфраструктуры, технологическое присоединение.

«Мы подписали соглашения с Минстроем РФ о предоставлении 9,5 млрд рублей на инженерную инфраструктуру тем компаниям, которые будут строить жилье в крае», — пояснил губернатор.

Для молодых специалистов, специалистов «узких» и «редких» профессий, работников бюджетной сферы начато строительство арендного жилья в Приморье.

По мнению Кожемяко, в совокупности все эти меры с программами льготного кредитования позволят в течение 2−3 лет остановить рост цен на жилье, улучшить жилищные условия граждан.

«Во всяком случае потребности граждан будут удовлетворены», — подытожил глава края.

Отмечается, что с помощью «Дальневосточной ипотеки» жилищные условия улучшили более 30,7 тыс. человек в ДФО. Приморский край — лидер этой программы на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, Журналист из Приморья задала в ходе пресс-конференции 23 декабря президенту РФ Владимиру Путину вопрос о высоких ценах на жильё в крае — «цены догоняют московские».