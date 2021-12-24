Москва, , 03:29 — REGNUM Шесть человек получили травмы в результате столкновения маршрутки и автомобиля «Тойота Ленд Крузер» 23 декабря в Москве, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по российской столице.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла у дома по адресу: улица Свободы, 80. В числе пострадавших оказались пятеро пассажиров маршрутного транспортного средства, а также водитель внедорожника. Госпитализация пострадавшим не понадобилась. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Причиной ДТП стал выезд «Тойоты» на полосу встречного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Балашов Саратовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Саратовом в ДТП с пассажирским автобусом пострадали пять человек