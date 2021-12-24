Кито, , 08:57 — REGNUM Эквадор 22 декабря объявил об обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает новостное агентство infobae со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

Флаг Эквадора

«В связи с текущим эпидемиологическим статусом было принято решение ввести обязательную вакцинацию против Covid-19. В стране наблюдается рост инфицирования, а появление штамма «Омикрон» вызывает серьезное беспокойство» , — говорится в официальном заявлении Минздрава.

Решение согласуется с «международной тенденцией, показывающей рост скорости заражения, а также повышенную нагрузку на органы здравоохранения». Таким образом, Эквадор станет первой страной Латинской Америки, которая приняла решение об обязательности вакцинации.

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