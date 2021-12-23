Брюссель, , 23:36 — REGNUM Глава дипломатического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, обсудив «рост российской агрессии» и предложения по системе безопасности, выдвинутые Россией.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 23 декабря сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.

«Высокий представитель ЕС подтвердил твердую и неизменную поддержку Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», — отмечено в заявлении.

Подчеркивается, что Боррель заявил, что любая военная агрессия против Украины «будет иметь огромные последствия и серьезную цену».

В чём будут заключаться эти «огромные последствия», Боррель не уточнил.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Самые главные русофобы» — Газпром оставил Польшу без газа