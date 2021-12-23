Осло, , 21:13 — REGNUM В Сети опубликовали трейлер норвежского фильма «Три орешка для Золушки». Ролик доступен на YouTube-канале Arna Media с 23 декабря.

Кадр из фильма «Три орешка для Золушки» Скриншот с YouTube

Режиссёром картины выступила Сесиль Мосли. В фильме сыграли Кристофер Хивью, Торбьорн Харр, Астрид Смепласс, Ченгиз Ал, Эллен Доррит Петерсен и другие.

Добавим, что премьера запланирована на 4 января 2022 года в цифровом формате. Кинолента будет доступна на сервисе «Кинопоиск».

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